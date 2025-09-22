Beşiktaş Kayserispor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanı sonrasında çift kale taktik maç yaparak çalışmayı tamamladıkları aktarıldı.
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.