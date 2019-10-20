Beşiktaş kazansın

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek. Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak. Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada bugün yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

İki aday bir arada

Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala dün bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar dilediği öğrenildi. İkili ziyaret sırasında bir müddet sohbet etti. Çebi ve Adalı’nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş’a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ

Ahmet Nur Çebi

* Adnan Dalgakıran

* Emre Kocadağ

* Fatih Hakan Avşar

* Mesut Urgancılar

* Kemal Erdoğan

* Enis Ulusoy

* Erdal Torunoğulları

* Berkan Gocay

YEDEK ÜYELER

* Umut Şenol

* Bilgehan Sürmen

* Hakan Daltaban

* Fırat Fidan

* Ali Efe Bezci

Serdal Adalı

* Emin Önal

* Hüseyin Yücel

* Doğan Küçükemre

* Ahmet Selçuk Sert

* Ahmet Akçelik

* Hicabi Gökdereli

* Yücel Biçer

* Melih Aydoğdu

YEDEK ÜYELER

* Süha Taşpolatoğlu

* Kemal Çiloğlu

* Erdal Karacan

* Ahmet Oğuz Uçanlar

* Uğur Fora

Hürser Tekinoktay

* Tamer Mert

* Doç. Dr. Emre Esen

* Temuçin Tüzecan

* Emir Tamer

* Mehmet Bilal Özokur

* Ercan Ozan

* Levon Kamer Dökmeciyan

* Ersan Aksoylu

YEDEK ÜYELER

* Aker Çıtak

* Murat Guci Geçgil

* Mehmet Terzi

* Çağrı Göksel

* Tunga Fişekçioğlu