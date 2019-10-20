Beşiktaş kazansın

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek. Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak. Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada bugün yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.
İki aday bir arada
Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala dün bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar dilediği öğrenildi. İkili ziyaret sırasında bir müddet sohbet etti. Çebi ve Adalı’nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş’a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.
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