Beşiktaş kazansın
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Beşiktaş kazansın

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala dün bir araya geldi.

Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala dün bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek. Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş başkanlığına 4 isim aday oldu. Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak. Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi. Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu arada bugün yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

İki aday bir arada

Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala dün bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar dilediği öğrenildi. İkili ziyaret sırasında bir müddet sohbet etti. Çebi ve Adalı’nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş’a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ

Ahmet Nur Çebi

  • * Adnan Dalgakıran
  • * Emre Kocadağ
  • * Fatih Hakan Avşar
  • * Mesut Urgancılar
  • * Kemal Erdoğan
  • * Enis Ulusoy
  • * Erdal Torunoğulları
  • * Berkan Gocay
  • YEDEK ÜYELER
  • * Umut Şenol
  • * Bilgehan Sürmen
  • * Hakan Daltaban
  • * Fırat Fidan
  • * Ali Efe Bezci

Serdal Adalı

  • * Emin Önal
  • * Hüseyin Yücel
  • * Doğan Küçükemre
  • * Ahmet Selçuk Sert
  • * Ahmet Akçelik
  • * Hicabi Gökdereli
  • * Yücel Biçer
  • * Melih Aydoğdu
  • YEDEK ÜYELER
  • * Süha Taşpolatoğlu
  • * Kemal Çiloğlu
  • * Erdal Karacan
  • * Ahmet Oğuz Uçanlar
  • * Uğur Fora

Hürser Tekinoktay

  • * Tamer Mert
  • * Doç. Dr. Emre Esen
  • * Temuçin Tüzecan
  • * Emir Tamer
  • * Mehmet Bilal Özokur
  • * Ercan Ozan
  • * Levon Kamer Dökmeciyan
  • * Ersan Aksoylu
  • YEDEK ÜYELER
  • * Aker Çıtak
  • * Murat Guci Geçgil
  • * Mehmet Terzi
  • * Çağrı Göksel
  • * Tunga Fişekçioğlu

Fırtına zirvede
Fırtına zirvede

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı Gaziantepspor’u 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Sörloth, Sturridge, Sosa ve Yusuf Sarı kaydederken Gaziantepspor’un tek sayısı Jefferson’dan geldi. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Tribünlerin müthiş desteğiyle karşılaşmaya başlayan bordo-mavililer, 9. dakikadaki ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sosa’nın savunma arkasına gönderdiği uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Sörloth’un yayın üzerine doğru çıkardığı pasta Sturridge’in bekletmeden ayak içiyle yakın direk dibine gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0. 14’te roller değişti. Bu kez Sturridge’in orta alandan uzun gönderdiği harika pasa hareketlenen Sörloth, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 39’ta Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Jefferson’un kafa vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında Nogueira’nın altıpasın içinden çektiği şutu Uğurcan müthiş bir refleksle çıkardı. 54’te Gaziantepspor farkı bire indirdi. Kayode’nin sol kanattan ceza sahasına doğru katedip penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Jefferson’un yerden sektirerek çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1. 75’te kaleyi karşıdan gören Sosa’nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut ağlarla buluştu: 3-1. 81’de hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakame’nin sol kanattan içeriye doğru çevirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Sarı yakın köşeden skoru belirledi: 4-1.TRİBÜNLERDEN ASKER SELAMI Trabzonspor taraftarı, Gaziantepspor maçında tribünleri kırmızı-beyaza boyadı. Hafta içindeki divan kurulunu asker selamı vererek başlatan bordo-mavili yönetim ve başkan Ahmet Ağaoğlu, maç başlamadan önce de İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi. Maç öncesi tribünün tamamında Türk bayrağı açılırken taraftarlar, “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Şehitler ölmez vatan völünmez” tezahüratlarında bulundu. Sturridge siftah yaptıTrabzonspor’un yıldız futbolcularından Daniel Sturridge, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü kaydetti. Sörloth’ün golünde de asisti yapan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, attığı golden sonra kendisiyle özdeşen dansıyla sevincini kutladı.Filip Novak 61 dediTrabzonspor’un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 61’inci maçına çıkarak ‘plaka’ dedi. Bu maç öncesi Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Kritik bir galibiyet Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. “Kritik bir dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden sonra da kazanma adına yapılan hamlelerden ve kazanılan müsabakadan memnunum” diyen tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri stattan ve ekran başında bizleri dualarıyla destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Sturridge’nin performansı ile ilgili soruya Ünal Karaman, “Sturridge şu anda takıma yapmış olduğumuz yüklemeyi kaldırabilecek durumda değil. Özel antrenmanlar veya başlangıçta oyuna alarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. O yüzden bazen 30 dakika, bazen 60 dakika kullanıyoruz. Oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var” yanıtını verdi. Sosa’nın peformansı üzerine gelen bir soruya ise Karaman, “Bizler ne kadar formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da o kadar bu takıma aidiyet hissediyor. Sosa’ya ‘Sen santrafor oynayacaksın, orada sana ihtiyaç var’ desem eminim ki hiç tereddütsüz o pozisyona geçerek var gücüyle oynamaya devam edecek. Gururla söyleyeyim; Sosa’nın duruşu çok önemli. Kenardaki müdahalelerimizin yanı sıra Sosa’nın saha içindeki oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme performansı içerisinde mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, o sorumluluğun da farkında. Bize de gurur duymak düşüyor” yorumunda bulundu.Nöbetçi liderizTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçından yaptığı açıklamada temkinli konuştu. Bordo-mavili takımın maç fazlasıyla liderliğe yükselmesini değerlendiren başkan Ağaoğlu “Oynanan bir maç, kazanılan ya da kaybedilen bir maç kimseyi yanıltmasın. Şuan nöbetçi lideriz. Daha diğer takımlar maçlarını tamamlamadı. Takım ve kulüp olarak güzel bir konumdayız” ifadelerini kullandı. 1 gol 1 asistle oynayan Sturridge hakkında görüşlerini paylaşan başkan Ağaoğlu “Sturridge için bir şey söylemek erken, her gün üzerine koyuyor. Çok iyi bir ayak, çok iyi bir forvet. Gollerine ne kadar devam edecek, neler yapacak zaman gösterecek. Bu galibiyet kimseyi yanıltmasın. Önemli olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürebilmek. Yapı olarak, takım olarak, yönetim olarak düşüncemiz bu” değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor

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