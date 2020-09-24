Beşiktaş penaltı atışları sonucunda Rio Ave'ye elendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave’yi konuk etti. Normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucunda 5-3’lük skorla tur atlayan taraf Rio Ave oldu.
Maçtan dakikalar;
57. dakikada Mane’nin sol kanattan ortasına Moreira kafa ile vurdu. Top üst direğe çarparak auta çıktı.
78. dakikada Tarantini’nin savunma arkasına attığı topu Geraldes tek vuruşla tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
82. dakikada Meshino’nun sol kanttan ortasını Moreira tamamlamak isterken seken top Mane’de kaldı. Mane’nin arka direkte boş pozisyonda yaptığı kafa buruşunda top üst ağlarda kaldı.
85. dakikada Mane’nin sağ kanattan açtığı ortaya Moreira düzgün bir vuruşla kafayla vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 1-1
90. dakikada Gökhan Töre’nin ara pasında topla buluşan Mensah karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleciye çarpan top direkten döndü.
113. dakikada Rio Ave savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Gabrielzinho, Necip’ten sıyrılıp ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, savunmada Hasic gole izin vermedi.
119. dakikada Mensah’ın attığı uzun pasta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
120+2. dakikada Meshino’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip Mane’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Utku son anda gole engel oldu.
Gökhan Töre, 699 gün sonra Beşiktaş formasıyla
- Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş’a dönen Gökhan Töre, Rio Ave karşısında 84. dakikada oyuna girerek 699 gün aradan sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. mGökhan Töre tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta, siyah-beyazlı ekibe geri dönen Gökhan Töre mücadelenin 84. dakikasında Tyler Boyd’un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş forması altında son maçına 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan Töre, daha sonra kadro dışı kalmış ve ardından da Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da oynayan Gökhan Töre, Rio Ave karşısında oyuna dahil olarak tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş forması giydi.
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