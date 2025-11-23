Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı anlatım
Süper Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Zorlu maçın canlı anlatımı haberimizde...
Beşiktaş'ta Samsunspor maçında, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, kulüple kriz yaşayan Rafa Silva ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal forma giyemiyor.
Beşiktaş - Samsunspor maçı 11'leri
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.
Samsunspor:
Okan, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.
