Dolmabahçe'de kazanan yok! Beşiktaş ile Samsunspor puanları paylaştı | ÖZET

19:0023/11/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında, Beşiktaş ile Samsunspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Tammy Abraham (sağda) ile Samsunspor oyuncusu Rick Van Drongelen (solda) mücadele etti.
Süper Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele, karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçta 57. dakikada Beşiktaş, Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık 66'da Cherif Ndiaye'den geldi. Maçta kalan dakikalarda gol olmayınca, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 21'e, Samsunspor ise 24'e yükseltti.


Beşiktaş'ta Samsunspor maçında, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, kulüple kriz yaşayan Rafa Silva ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal forma giyemedi.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


13. dakikada Samsunspor atağında Eyüp’ün pasında topla buluşan Ndiaye’nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen’in kafayla indirdiği topu alan Holse’nin, penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun, topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.

37. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder’in şutunda meşin yuvarlağın, Borevkovic’in eline çarpa ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.

45+3. dakikada Cerny’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

57' Beşiktaş, Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

66' Cherif Ndiaye, Samsunspor'a eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1

90+6' Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Beşiktaş - Samsunspor maçı 11'leri


Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.
Samsunspor:
Okan, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.




