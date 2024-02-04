Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Tüpraş Staduyum'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





Son haftalarda kazanamıyorlar





Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlı takım, hanesine de sadece 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve puan cetvelinde üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.









Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili takım, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, son olarak da kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak son 4 haftada galip gelemeyen Trabzonspor, kötü gidişatına Beşiktaş maçında alacağı galibiyetle son vermeye çalışacak.













İki takım da 5'er oyuncusundan yoksun





Beşiktaş'ta 5 futbolcu, bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da maçta görev yapamayacak. Cenk Tosun ise iğne ile sahaya çıkacak.





Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, takımda yer alabilecek.





Muhtemel 11'ler





Beşiktaş: Mert, Svensson, Colley, Necip, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan















