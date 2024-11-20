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Beşiktaş’a kötü haber: Yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş’a kötü haber: Yıldız futbolcu sakatlandı

10:2220/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sakatlandı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle tüm liglere milli ara verildi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta birçok futbolcu milli takıma gönderildi. Son hafta maçında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı yıldız sakatlandı. İşte detaylar.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi son hafta maçında Arnavutluk ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Bu maçta Beşiktaş’ın yıldızı 52. dakikada sakatlanarak oyun dışında kaldı. Detaylar haberimizde.

ERNEST MUÇİ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Ukrayna ile oynanan maçta sakatlandı.

Muçi, maçın 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Arber Hoxha'ya bıraktı.

Ernest Muçi'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

UKRAYNA A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

UEFA Uluslar Ligi B Ligi son hafta maçında Arnavutluk ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Air Albania'daki maçı Ukrayna 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Oleksandr Zinchenko ile 10. dakikada Roman Yaremcjuk attı. Arnavutluk'un tek saysını 75. dakikada Nedim Bajrami penaltıdan attı.

Bu sonuçla Ukrayna 8 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. 7 puanda kalan Arnavutluk averajla grubu 4. sırada bitirerek C Ligi'ne düştü.

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Ernest Muçi
#Arnavutluk

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