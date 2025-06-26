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Beşiktaş'ın acı günü: Erdem Göksel vefat etti

Beşiktaş'ın acı günü: Erdem Göksel vefat etti

15:5726/06/2025, Perşembe
AA
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Beşiktaş Kulübü, Erdem Göksel için taziye mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Erdem Göksel için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesinin kurucusu, siyah-beyazlı tekerlekli sandalye basketbol takımının genel menajeri ve kongre üyesi Erdem Göksel, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Beşiktaş Kulübü Bedensel Engelliler Şubesinin kurucusu Erdem Göksel vefat etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bedensel Engelliler Şubemizin kurucusu, Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Genel Menajeri ve kongre üyemiz Erdem Göksel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Engelli bireylerin sporla toplumsal yaşama dahil olması için ömrünü vakfeden kıymetli büyüğümüz Erdem Göksel'in kulübümüze ve Türk bedensel engelliler spor camiasına hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağız. Erdem Göksel'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."








#Beşiktaş
#Erdem Göksel
#Bedensel Engelliler Şubesi
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