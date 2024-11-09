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Beşiktaş'ta iki eksik var

Beşiktaş'ta iki eksik var

12:559/11/2024, Cumartesi
AA
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Immobile'nin sakatlığı bulunuyor.
Immobile'nin sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ile Ciro Immobile maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.


Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.


Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.




2 eksik, 1 isim sınırda

Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.


Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, yarın sahada olamayacak.


Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.






#Beşiktaş
#Başakşehir
#Süper Lig

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