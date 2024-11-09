Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.