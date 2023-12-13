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Spor

Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosunda 7 eksik

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı öncesi sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Yakup Arda Kılıç ve besin zehirlenmesi nedeniyle tedavi olan Ante Rebic'in maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

13:33 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:48 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş'a sakat oyunculardan kötü haber.
Beşiktaş'a sakat oyunculardan kötü haber.

Beşiktaş yarın akşam UEFA Konferans Ligi son hafta karşılaşmasında Lugano'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, İsviçre yolculuğu öncesi kamp kadrosunu açıkladı.


Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Yakup Arda Kılıç ve besin zehirlenmesi nedeniyle tedavi olan Ante Rebic maç kadrosunda yer almıyor.


Sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edilen Necip Uysal'ın ise durumuna maç saati bakılacak.


Beşiktaş'ın açıklaması:

"Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic, sahaya dönüş çalışmalarına devam eden; Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır.


Siyah-beyazlılarımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal’ın durumu maç saatinde belli olacaktır"


Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:





#Beşiktaş
#Sakatlık
#Mert Günok
#Konferans Ligi
36 dakika önce
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