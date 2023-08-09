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Spor

Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu: 2 isim yok

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Neftçi Bakü maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatıp takıma dönen Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal kamp kadrosunda bulunmuyor.

13:05 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal kadroda yer almıyor.

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal kadroda yer almıyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.


Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak.


Karşılaşma öncesi Azerbaycan'a gidecek olan kara kartalın kamp kadrosu belli oldu.


Yeni transfer Ante Rebic, kafilede yer alıyor.


Sakatlıklarını atlatıp antrenmanlara başlayan Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal tam hazır hale gelmediklerinden dolayı kadroya alınmadı.


Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'da kadroda yer almıyor.


Beşiktaş'ın kamp kadrosu



#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#Neftçi Bakü
#Kamp kadrosu
21 dakika önce
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