Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu: 2 isim yok

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal kadroda yer almıyor.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak.
Karşılaşma öncesi Azerbaycan'a gidecek olan kara kartalın kamp kadrosu belli oldu.
Yeni transfer Ante Rebic, kafilede yer alıyor.
Sakatlıklarını atlatıp antrenmanlara başlayan Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal tam hazır hale gelmediklerinden dolayı kadroya alınmadı.
Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'da kadroda yer almıyor.