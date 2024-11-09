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Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları tamam

17:289/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig 12. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak.





#Beşiktaş
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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