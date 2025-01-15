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Beşiktaş'ta gözler Samsunspor maçına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler Samsunspor maçına çevrildi

16:1015/01/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.


Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla sona erdi.


Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Süper Lig
#Göztepe

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