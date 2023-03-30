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Spor

Şenol Güneş'ten Salih'e kilit görev

Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını netleştirmeye başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:47 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Salih Uçan, bu sezon şu ana kadar çıktığı 24 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Salih Uçan, bu sezon şu ana kadar çıktığı 24 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in 27. haftasında derbi mücadelesinde Pazar günü deplasmanda saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, planını hazırladı.


Tecrübeli teknik adamın derbide en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda siyah-beyazlı ekibin çıkışında büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak. Fenerbahçe'nin ön alan presini kırmak isteyen Güneş'in, orta alanı kalabalık tutup, toplu çıkışlarda Salih Uçan'a önemli vereceği öğrenildi.


En golcü orta saha

Salih Uçan, bu sezon dört büyük takımda forma giyen merkez orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isim olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Alanyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarında olmak üzere toplamda 3 gol atan tecrübeli orta saha oyuncusu, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.


Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maçta sahaya ilk 11'de çıkan Salih Uçan, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken; 2 de asist yaptı. Siyah-beyazlı takım bu 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.


#Süper Lig
#Derbi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Şenol Güneş
#Salih Uçan
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