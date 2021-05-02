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Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası için açıklama: Kupa Türk Telekom'a gelecek mi?

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasının rakiplerinin stadyuma getirilmesiyle ilgili iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan şampiyonluk kupası için açıklama: Kupa Türk Telekoma gelecek mi?
Beşiktaş kalan 3 haftada 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçını kazanmasının ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaşması Galatasaray maçı öncesinde flaş bir iddiayı da gündeme getirdi.

Bu mücadelede şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan siyah beyazlıların şampiyonluk kupasını Türk Telekom'da kaldırmak istediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, kulüp yönetimi iddiaları yalanladı.

İşte kulübün açıklaması;

  • "Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı’nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır. 118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."


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