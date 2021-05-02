Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası için açıklama: Kupa Türk Telekom'a gelecek mi?

Beşiktaş'ın Hatayspor maçını kazanmasının ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaşması Galatasaray maçı öncesinde flaş bir iddiayı da gündeme getirdi.

Bu mücadelede şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan siyah beyazlıların şampiyonluk kupasını Türk Telekom'da kaldırmak istediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, kulüp yönetimi iddiaları yalanladı.

İşte kulübün açıklaması;