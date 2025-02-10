Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Elan Ricardo imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah beyazlı kulüp, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da doğan 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.