Portekiz Premier Lig 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista’ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Benfica kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Benfica formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu’nun bu maçta da ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Boavista - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Kerem’li Benfica Portekiz Premier Lig 6. haftasında deplasmanda Boavista ile karşılaşacak. 125. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Benfica 71 galibiyet elde etti. Boavista 19 maçta galip gelirken 34 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Boavista - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.