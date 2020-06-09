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Brezilya 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Adaylıktan çekilen Brezilya, Kolombiya'yı destekleyecek.

Adaylıktan çekilen Brezilya, Kolombiya'yı destekleyecek.

CFB'den yapılan açıklamada, FIFA'nın adaylık süreci için öngörülen harcamalara ilişkin devletten garanti istediği hatırlatılarak, "Devletimiz, olası ekonomik ve mali kemer sıkma önlemlerini göz önünde bulundurarak Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde garanti vermeyi uygun bulmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca adaylıktan çekilen Brezilya'nın, Kolombiya'yı destekleyeceği de belirtildi.

  • 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Kolombiya dışında Japonya ve ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ile Yeni Zelanda yarışacak.
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