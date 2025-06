Bu takımda önce kitap sonra futbol

"Benim sporcum kitabını da okusun, karnesi de iyi olsun, aynı şekilde evde beslenmesi de güzel olsun. Yani biz fiziksel, zihinsel, ruhsal anlamda her şeyine değinmeye çalışıyoruz. Çocuk mesela bana her gün fotoğraf atıyor, '3 tane yumurta yedim kahvaltıda' diye. Bunlara dikkat ediyoruz. Karnesi kötü mesela ona ceza olarak değil de gelişim için her gün 5 soru çözdürüyorum. Aynı şekilde bunun takibini de yapıyoruz. Bu şekilde gayet güzel bir sistemimiz var. Bunu çok destekleyen velilerimiz de oluyor. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum."