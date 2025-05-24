Bursaspor potada kritik virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 9. sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, bu akşam play-in turunda önemli bir maça çıkıyor. Yeşil Beyazlı ekip, tek maç üzerinden oynanacak play-in karşılaşmasında Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 18.00’de Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.