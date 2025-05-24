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Bursaspor potada kritik virajda

Bursaspor potada kritik virajda

15:2924/05/2025, Cumartesi
IHA
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Bursaspor normal sezonu 9. sırada tamamladı.
Bursaspor normal sezonu 9. sırada tamamladı.

Basketbol Süper Ligi play-in turunda bu akşam Türk Telekom karşısına çıkacak Bursaspor Yörsan, kazanırsa yoluna devam edecek, kaybederse sezon bitecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 9. sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, bu akşam play-in turunda önemli bir maça çıkıyor. Yeşil Beyazlı ekip, tek maç üzerinden oynanacak play-in karşılaşmasında Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 18.00’de Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.


Serhan Kavut yönetimindeki Bursaspor Yörsan, bu mücadeleyi kazanması durumunda ikinci tur biletini alacak. Takım, ikinci turda 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak Galatasaray - Büyükçekmece maçının galibi ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar, iki play-in maçını da kazanması halinde adını play-off aşamasına yazdıracak.


Kritik mücadele öncesinde tüm gözler Nilüfer Tofaş Spor Salonu’nda olacak. Taraftarın da yoğun ilgi göstermesi beklenen maç, Bursaspor Yörsan’ın sezon içindeki durumunu belirleyecek.




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