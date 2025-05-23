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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague finalindeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague finalindeki rakibi belli oldu

22:4923/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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THY Euroleague

THY Euroleague yarı final karşılaşmasında Monaco, Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

THY Euroleague yarı final karşılaşmasında Monaco, Yunan ekibi Olympiakos'u 78-68 mağlup etti.


Bu sonucun ardından Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.


Final karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Olympiakos ve Panathinaikos, Euroleague'de üçüncülük maçı oynayacaklar.




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