Fenerbahçe Beko'nun Euroleague finalindeki rakibi belli oldu

THY Euroleague
THY Euroleague yarı final karşılaşmasında Monaco, Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
THY Euroleague yarı final karşılaşmasında Monaco, Yunan ekibi Olympiakos'u 78-68 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Final karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Olympiakos ve Panathinaikos, Euroleague'de üçüncülük maçı oynayacaklar.
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