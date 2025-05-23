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Sarunas Jasikevicius'tan final sözleri: 'Umarım daha iyi oynarız'

Sarunas Jasikevicius'tan final sözleri: 'Umarım daha iyi oynarız'

21:4823/05/2025, Cuma
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Başantrenör Sarunas Jasikevicius
Başantrenör Sarunas Jasikevicius

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Saras Jasikevicius, rakipleri karşısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi ve final hakkında konuştu.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.


Finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.


Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız." dedi.


Jasikevicius, "Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.




#Fenerbahçe Beko
#Sarunas Jasikevicius
#Panathinaikos AKTOR
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