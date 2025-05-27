Çağdaş Atan'a yeni sözleşme

"İmza töreninin ardından değerli medya temsilcileri ile takımımızın bir araya geleceği barbekü partimizde samimi bir atmosferde sohbet etme ve yeni sezon öncesi kulübümüzün hedeflerini paylaşma fırsatı bulacağız. Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir."