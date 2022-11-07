Spor CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor
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CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor
Fenerbahçe-Sivasspor

Demir Grup Sivasspor karşısına da üç puan parolasıyla çıkacak sarı-lacivertliler 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique ve Mert Hakan Yandaş, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Diego Rossi için ise son kararı Jorge Jesus verecek.

Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Futbolseverler bu zorlu 90 dakikayı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecekler.

Fenerbahçe'nin 11'i;

Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre Mor, İrfan Can, Crespo, Batshuayi, Valencia.

Sivasspor'un 11'i;

Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare.


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