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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında İtalyan devi Lazio ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar etkili oynadığı karşılaşmada Lazio kalecisi Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında İtalyan devi Lazio ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar etkili oynadığı karşılaşmada Lazio kalecisi Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar;

22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem’in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan’ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

51. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem’in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan’ın Kerem’e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem’in Cicaldau’ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL!

  • 67. dakikada Morutan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari’nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu alan Savic’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun yerden sert şutunu kaleci Strakosha kornere çeldi.

74. dakikada Zaccagni’nin sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Pedro’nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

Galatasaray Avrupa’ya iyi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio’yu mağlup ederek gruplara iyi başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar ikinci maçında Marsilya’ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak gruplara iyi başlangıç yapmış oldu. Aslan’ın tek golü 67. dakikada İtalyan ekibinin kalecisi Thomas Strakosha’nın kendi kalesine attığı golle geldi.

  • Galatasaray grubun ikinci haftasında 30 Ekim’de Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşacak.

Galatasaray’dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet

Galatasaray ile Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında oynadıkları müsabaka ile resmi mücadelelerde 5. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce iki takım 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip olmuştu. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini 2. kez mağlup etmeyi başardı. Diğer karşılaşmalarda İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrılmıştı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

  • Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


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