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Trabzonspor 10 kişi kaldığı Alanyaspor maçından 1 puanla ayrıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Golleri kim atar?
Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

9. dakikada Djaniny’in vuruşunda savunmadan dönen topa gelişine vuran Cornelius’un şutunu kaleci Serkan Kornere çıkardı.

10. dakikada Trabzonspor sağ taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken top arka direkteki Djaniny’in önüne düştü. Vuruşunda ise kaleyi gitmekte olan meşin yuvarlığı Milunovic çizgi üzerinden çıkardı.

18. dakikada Juanfran’ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

32. dakikada Nwkaeme’nin ceza sahası dışında yerden vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

33. dakikada ceza sahası içinde Davidson pasında, kale sahası önündeki Emre Akbaba’nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

GOL!

  • 36. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Davidson’un derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Diedhiou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır, ellerinin altında ağlarla buluştu. 0-1

GOL!

  • 43. dakikada Bakasetas kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Meşin yuvarlağa iyi yükselen Cornelius topu kaleci Serkan’ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

64’üncü dakikada Nwakaeme ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden dışa pasında Hamsik’in gelişine kaleye gönderdiği top, üstten auta gitti.

74’üncü dakikada Hüseyin Türkmen gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

83’üncü dakikada sol kanattan Davidson’un altıpasın gerisine çıkardığı topu Emre Akbaba gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

90+6’ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hamsik’in ön direğe ortasına iyi hareketlenen Edgar’ın kafa vuruşunda Serkan son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

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