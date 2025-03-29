ÇİMSA ÇBK Mersin seriyi eşitledi

Damla Gezgin ile Yvonne Anderson'un mücadelesi
ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 91-72 yendi.
ÇİMSA ÇBK Mersin, böylece seride durumu 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki serinin üçüncü ve son maçı 31 Mart Pazartesi günü Mersin'de yapılacak.
Salon:
TOBB ETÜ
Hakemler:
Kerem Yılmaz, Yücel Çilingir, Burak Durmuş
Nesibe Aydın:
Damla Gezgin 5, Wheeler 23, Merve Arı, Nared 14, Serfa 18, Wallace 10, İlayda Güner 2, Merve Uygül.
ÇİMSA ÇBK Mersin:
Anderson 19, Carleton 23, Mccovan 8, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 4, Rupert 13, Sinem Ataş 10, Asena Yalçın.
1. Periyot:
13-26
Devre:
34-46
3. Periyot:
59-70
Beş faulle çıkan:
35.18 Wheeler (Nesibe Aydın)
#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
#Nesibe Aydın
#ÇİMSA ÇBK Mersin