Çorum FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu

16:2017/02/2026, Salı
IHA
Uğur Uçar, Pendikspor'un başında çıktığı 37 maçta 1.51 puan ortalaması yakaladı.
Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, teknik direktörlük koltuğuma Uğur Uçar'ı getirdi.

Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor’a 3-2 mağlup olan Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.


Yeni bir teknik direktör arayışına giren Çorum FK, Pendikspor’da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.





