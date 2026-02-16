Yeni Şafak
Çorum FK'da Serikspor mesaisi

17:1916/02/2026, Pazartesi
AA
Tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan da idmanda yer aldı.
Tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan da idmanda yer aldı.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Çorum FK 17 Yaşaltı Teknik Direktörü Menderes Özarslan ve Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey yönetimindeki antrenmanda, futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan oyunu ve sonuçlandırma çalışması yaptı.


Futbolcuların tamamının katıldığı antrenman kaleli oyun ile sona erdi.


Kırmızı-siyahlı ekip, Serikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





