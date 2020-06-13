SERİE A

Cristiano Ronaldo şok yaşadığı maçta gülen taraf oldu

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ronaldo karşılaşmada kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ronaldo karşılaşmada kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA / Reuters

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı.

Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti.

Kovid-19 yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan’ı baskı altına aldı.

Ronaldo penaltıda direğe takıldı

15. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus’ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Ronaldo'nun penaltı vuruşu
Ronaldo'nun penaltı vuruşu
İHA

Rebic kırmızı kart gördü

Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.


Rebic Milan'ı 10 kişi bıraktı
Rebic Milan'ı 10 kişi bıraktı
Reuters

İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı, Juventus turladı

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Napoli ya da Inter Juventus'un rakibi olacak

Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter’i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Reuters

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