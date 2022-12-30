Spor Daniel Ricciardo "Kalsaydım farklı olacağına emin değilim"
F1

Daniel Ricciardo: "Kalsaydım farklı olacağına emin değilim"

Formula 1'de pilotlar yeni sezona hazırlanırken, Red Bull'a yedek pilot olarak geri dönen Daniel Ricciardo, 4 yıl önce ayrılma konusunda pişman olmadığını dile getirdi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Daniel Ricciardo Red Bulldan ayrıldığı için pişman değil
Avustralyalı pilot, kariyerinde 232 yarışta 8 galibiyet alırken, 16 defa en hızlı turu attı.

Red Bull'a dört sezon sonra yedek pilot olarak dönecek olan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, katıldığı bir podcast programında soruları yanıtladı.

Tecrübeli pilota, kendisinin Red Bull'dan ayrıldıktan sonra, Verstappen'in 30 yarış kazanması ve 2 kez Dünya Şampiyonu olduğu hatırlatılarak kararı konusunda pişman olup olmadığı soruldu. 33 yaşındaki pilot, "Ben olaya böyle bakmıyorum, çünkü hiçbir şey kesin değil. Dört yıl boyunca kalsaydım, sahip olduğumdan daha fazla podyuma sahip olacağımı kim garanti edebilir? Kimse. Belki 3 veya 4 galibiyetim olurdu ama sahip olduğumdan daha fazla podyuma sahip olacağımı söyleyeceğimden eminim" ifadelerini kullandı.

Açıkçası o zamanlar ayrılma kararının benim için doğru olduğunu hissettim. Bir değişikliğe ihtiyacım vardı biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Red Bull'da devam etseydim bu his dürtü artabilir miydi? Belki de bununla daha mutsuz olabilirdim. Kalsaydım harika olacağından emin değilim. Geriye dönüp bakıp 'Dostum, ayrılamamalıydım' demiyorum elbette ama kendime karşı dürüst olabilir ve 'evet biraz risk aldım' diyebilirim. şeklinde konuştu.

  • Daniel Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra 4 yılda, 82 yarışta 1 yarış kazanırken toplam da 3 kez podyuma çıktı.

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