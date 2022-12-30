Daniel Ricciardo: "Kalsaydım farklı olacağına emin değilim"

Red Bull'a dört sezon sonra yedek pilot olarak dönecek olan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, katıldığı bir podcast programında soruları yanıtladı.

Tecrübeli pilota, kendisinin Red Bull'dan ayrıldıktan sonra, Verstappen'in 30 yarış kazanması ve 2 kez Dünya Şampiyonu olduğu hatırlatılarak kararı konusunda pişman olup olmadığı soruldu. 33 yaşındaki pilot, "Ben olaya böyle bakmıyorum, çünkü hiçbir şey kesin değil. Dört yıl boyunca kalsaydım, sahip olduğumdan daha fazla podyuma sahip olacağımı kim garanti edebilir? Kimse. Belki 3 veya 4 galibiyetim olurdu ama sahip olduğumdan daha fazla podyuma sahip olacağımı söyleyeceğimden eminim" ifadelerini kullandı.

Açıkçası o zamanlar ayrılma kararının benim için doğru olduğunu hissettim. Bir değişikliğe ihtiyacım vardı biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Red Bull'da devam etseydim bu his dürtü artabilir miydi? Belki de bununla daha mutsuz olabilirdim. Kalsaydım harika olacağından emin değilim. Geriye dönüp bakıp 'Dostum, ayrılamamalıydım' demiyorum elbette ama kendime karşı dürüst olabilir ve 'evet biraz risk aldım' diyebilirim. şeklinde konuştu.

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Daniel Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra 4 yılda, 82 yarışta 1 yarış kazanırken toplam da 3 kez podyuma çıktı.

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