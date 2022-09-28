Dünyanın en iyi genç yetenekleri listesinde Türkiye'den kim var?

İngiliz kuruluşu The Guardian, dünyanın en genç 60 yeteneğini duyurdu. Listeye Türkiye'de forma giyen iki futbolcu dahil oldu.
Fenerbahçe'den Arda Güler ve Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'un yer aldığı listede Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da bulunuyor.
İşte The Guardian'ın açıkladığı 60 genç yeteneğin yer aldığı liste;
The Guardian, Dünyanın en genç 60 yeteneği listesini yayınladı.
✅Arda Güler - Fenerbahçe
✅Beknaz Almazbekov - Galatasaray
✅Kenan Yıldız - Juventus pic.twitter.com/lXmZFN3B2G
The Guardian, Dünyanın en genç 60 yeteneği listesini yayınladı.