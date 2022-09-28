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Dünyanın en iyi genç yetenekleri listesinde Türkiye'den kim var?

Dünyanın en iyi 60 genç yeteneği açıklandı. İngiliz basını detaylı araştırmalar sonucunda belirlediği listeyi paylaştı. Listeye Fenerbahçeli Arda Güler, Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Juventuslu Kenan Yıldız da dahil oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en iyi 60 genç yeteneği listesinde kaç Türk var? Arda Güler listede mi?
Arda Güler - Fenerbahçe

İngiliz kuruluşu The Guardian, dünyanın en genç 60 yeteneğini duyurdu. Listeye Türkiye'de forma giyen iki futbolcu dahil oldu.

Fenerbahçe'den Arda Güler ve Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'un yer aldığı listede Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da bulunuyor.

İşte The Guardian'ın açıkladığı 60 genç yeteneğin yer aldığı liste;
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