Dünyanın en iyi genç yetenekleri listesinde Türkiye'den kim var? Dünyanın en iyi 60 genç yeteneği açıklandı. İngiliz basını detaylı araştırmalar sonucunda belirlediği listeyi paylaştı. Listeye Fenerbahçeli Arda Güler, Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Juventuslu Kenan Yıldız da dahil oldu.

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