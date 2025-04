Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri

Voleybol şubesiyle ilgili bilgi veren Özbek "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğiyle devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Dursun Özbek, diğer branşlardaki başarılara değinerek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarına, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gururu duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.