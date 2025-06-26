Elif Bayram: Almanya maçını kazanmak istiyoruz

Elif Bayram, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından değerlendirmede bulundu. İtalya'ya karşı uzatmada yenilmenin üzücü olduğunu belirten milli basketbolcu, "Tabii ki kazanmak istediğimiz bir maçtı. İtalya maçına çok fazla odaklanmıştık. Takım olarak ilk 4'e girmek istiyorduk ama İtalya'ya kaybettik. Uzatmaya götürdüğümüz ve kaybettiğimiz bir maç olduğu için tabii ki bizim için yıkıcı bir gündü. Ancak böyle maçlardan ders almak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





"Daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maça çıkacağız"





Elif Bayram, yarın saat 14.30'da Almanya ile karşılaşacakları 5-8'incilik klasman maçında daha fazla odaklanıp, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.





Hedeflerinin 5. sırayı elde etmek olduğunu dile getiren Elif, "Şimdi daha odaklı olmalıyız. Almanya karşısında daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maça çıkacağız. İlk 4'e girememiş olabiliriz ama tekrar ders alıp tüm takım olarak daha fazla isteyerek ve daha çok mücadele ederek Almanya maçını kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





"Milli takım forması için çabalıyoruz"





İtalya maçında performanslarının galibiyet için yeterli olmadığını aktaran milli basketbolcu, ay-yıldızlı forma ve arma için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.



