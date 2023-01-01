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Spor

Enner Valencia: "Geleceğim Fenerbahçe'de"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya talip olan son kulüp Meksika ekibi Cruz Azul oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah ve Arjantin'den Newell's Old Boys'tan gelen teklifleri de geri çeviren golcü oyuncu geleceğinin sarı-lacivertli takımda olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:47 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia'nın gol sevinci

Enner Valencia'nın gol sevinci

Fenerbahçe'de ve ülkesi Ekvador'la FIFA 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'nin talipleri bitmek bilmiyor. Son olarak Meksika ekibi Cruz Azul, Ekvadorlu oyuncu için temasa geçti. Meksika kulübünün yöneticileri, Valencia'nin temsilcileriyle görüştü. Meksika'ya gitmek istemeyen Valencia ise ara transfer döneminde gelen teklifleri geri çeviriyor.


Valencia Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah ve Arjantin ekibi NewelPs Old Boys da Valencia'yı transfer etmek istiyor Valencia ise Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Valencia'nin önceliği sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak. "Geleceğim Fenerbahçe'de" diyen Valencia, yönetimin sözleşme uzatma teklifine de sıcak bakıyor. Yönetim, Valencia ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.


Jesus'tan Valencia'ya övgü

Teknik direktör Jorge Jesus, Valencia'ya övgülerde bulunurken, "Ona çok inanıyorum. Maçı okuma doğru anda golü atma gibi bir özelliği var. Maçın son bölümünde veya uzatmalarda gol atacağını biliyordum, hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir, fakat gol atamaz. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor" dedi.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Jorge Jesus
2 saat önce
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Enner Valencia: "Geleceğim Fenerbahçe'de"
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