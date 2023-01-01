Fenerbahçe'de ve ülkesi Ekvador'la FIFA 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'nin talipleri bitmek bilmiyor. Son olarak Meksika ekibi Cruz Azul, Ekvadorlu oyuncu için temasa geçti. Meksika kulübünün yöneticileri, Valencia'nin temsilcileriyle görüştü. Meksika'ya gitmek istemeyen Valencia ise ara transfer döneminde gelen teklifleri geri çeviriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah ve Arjantin ekibi NewelPs Old Boys da Valencia'yı transfer etmek istiyor Valencia ise Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Valencia'nin önceliği sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak. "Geleceğim Fenerbahçe'de" diyen Valencia, yönetimin sözleşme uzatma teklifine de sıcak bakıyor. Yönetim, Valencia ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, Valencia'ya övgülerde bulunurken, "Ona çok inanıyorum. Maçı okuma doğru anda golü atma gibi bir özelliği var. Maçın son bölümünde veya uzatmalarda gol atacağını biliyordum, hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir, fakat gol atamaz. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor" dedi.