Ergin Ataman'ın yeni transferi resmen açıklandı

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.