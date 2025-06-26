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Ergin Ataman'ın yeni transferi resmen açıklandı

Ergin Ataman'ın yeni transferi resmen açıklandı

14:3926/06/2025, Perşembe
AA
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TJ Shorts, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.
TJ Shorts, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts'u kadrosuna kattı.


Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.


Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.








#Panathinaikos
#TJ Shorts
#Ergin Ataman
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