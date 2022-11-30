Spor Erol Bulut Sorunumuz konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar
FUTBOL FUTBOL

Erol Bulut: Sorunumuz konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle veriden arada çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Durum değerlendirmesi yapan Erol Bulut, "Bir kişi hata yapınca diğer arkadaşlarının bunu düzeltmesi gerekir ama maalesef bizde zincirleme hata oluyor ve sonrasında golü yiyoruz" ifadelerini kullandı. Erol Bulut'un açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Erol Bulut: Sorunumuz konsantrasyon ve bireysel hata. 4-5 puan fazlamız olabilirdi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut

Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle veriden arada çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Çalışmalarının oldukça ağır geçtiğini dile getiren Erol Bulut, "Günde çift idman yapıyoruz. İlk 10 günü bu şekilde geçirdikten sonra Antalya'da kampta olacağız. Orada 3 hazırlık maçımız olacak. Antrenmanın şiddeti kampta yüksek olacak. Toplamda 23 maç oynayacağız. Bu demek oluyor ki her 3 günde bir maç oynayacağız. Biz de ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Erol Bulut: "Üç dört transfer yapacağız"

Kulüp olarak görüştükleri 3-4 oyuncu olduğunu kaydeden Erol Bulut, "Ocak ayında transfer dönemi var. O dönemde de ihtiyacımız olan 3-4 transferi inşallah aramıza katabiliriz. Temaslarımızı kurduk ve ilerletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda olumlu sonuçlar alıp geriye kalan maçlara daha iyi bir seviyede oyun oynayarak ilk 10 içerisinde ligi bitirmeyi temenni ediyoruz. Gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Kadro derinliğimiz istediğimiz şekilde değil. Sezon başında da en az 3 transfer daha olması gerektiğini söylemiştim. Ama gerçekleştiremedik. Ocak ayında 3-4 futbolcu aramıza katılacak inşallah. Direkt oynayabilecek futbolcular üzerinde yoğunlaşıyoruz. O derinlik olmadığında oyuna ikinci yarı aldığımız futbolcular oyunu maalesef değiştirecek futbolcular değil. Bu istediğimiz anlamda gerçekleşmedi'' şeklinde konuştu.

"Sorunumuz konsantrasyon ve bireysel hata"

Erol Bulut, 4-5 maç hep son dakikada kaybettiklerini belirtirken, ''Biz her maçtan sonra sıkıntıları analiz edip çalışıyoruz. 4-5 maç hep son dakikada kaybettiğimiz maç oldu. Şu anda 16 puandayız ama 20-21 puanda rahatlıkla olabilirdik. Bunu sebebinin konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte bireysel hatalar var. Defanstaki hatalarımızın yanı sıra hücumda ürettiğimiz pozisyonları değerIendirmememiz var. Futbolda önemli olan da bunlardır zaten. Pozisyon değerlendiremeyip savunmada bireysel hata yapınca puan kaybediyorsunuz. Bizim ana sorunumuz burada. Maalesef bu gibi sıkıntılarımız devam ediyor. Bireysel olarak kendimizi geliştirmemi lazım. Hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Futbol bir takım oyunu. Bir kişi hata yapınca diğer arkadaşları bunu düzeltmesi gerekir. Ama maalesef bizde zincirleme hata oluyor ve sonrasında golü yiyoruz. Bu ara bunu geliştirmeye bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçirerek başlayacağımız Beşiktaş maçı ile birlikte minimum hata maksimum verim ile oynayarak istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda günün programı: 30 Kasım Çarşamba
SPOR
Dünya Kupası'nda günün programı: 30 Kasım Çarşamba


Hataysporun transferde önceliği defans ve orta saha

Hatayspor'un transferde önceliği defans ve orta saha
En büyük fark tempo

'En büyük fark tempo'

Antalya'da kamp yapan ​Hull City'de Liam Rosenior açıklamalar yaptı.
Heyecanla takip ettiler

Heyecanla takip ettiler

​Dünya Kupası'nda oynanan İran-ABD maçını sinemalarda seyrettiler.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Kupada günün programı

Kupada günün programı

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların işte saati ve kanalları.
UEFA'ya ilginç talep

UEFA'ya ilginç talep

İstifa eden Juventus yönetim kurulu için La Liga'dan şaşırtan hamle geldi.
Eşleşmeler belli oluyor

Eşleşmeler belli oluyor

​Dünya Kupası'nda son 16 maçları ne zaman oynanacak?
Kritik maçta <br>kazanan ABD

Kritik maçta
kazanan ABD

​Dünya Kupası'nda ABD, İran'ı mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
İngiltere sürprize izin vermedi

İngiltere sürprize izin vermedi

​Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, Galler'i 3-0 mağlup etti
Hazırlık maçında <br>farklı kazandılar

Hazırlık maçında
farklı kazandılar

​Beşiktaş, Vodafone Park'ta İstanbulspor ile karşılaştı.
Hollanda lider çıktı

Hollanda lider çıktı

​Dünya Kupası A Grubu'nda maçlar tamamlandı
Senegal son 16'da

Senegal son 16'da

Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal bir üst tura yükseldi.
7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.