Erzurumspor 3 Ocak’ta toplanacak

17:3229/12/2025, Pazartesi
IHA
Erzurumspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Erzurumspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nde 3 Ocak Cumartesi gününe kadar futbolculara izin verildi.

Erzurumspor FK 3 Ocak’ta topbaşı yapacak.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig’in ilk yarısını Çorum FK karşılaşmasından aldığı galibiyetle noktaladı. Ligin ilk 19 haftası sonunda Erzurumspor’umuz, topladığı 33 puanla sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamladı. Takımımız, 3 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Erzurumspor Tesislerimizde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaktır. Erzurumspor’umuz, Trendyol 1. Lig’in ikinci yarısına 11 Ocak Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla start verecektir" denildi.





#Erzurumspor
#1. Lig
#Erzurumspor Tesisleri
