Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig mesajı

17:0327/12/2025, Cumartesi
AA
Mehmet Altıparmak'ın Sivasspor'un başında çıktığı 9 maçta 1.22 puan ortalaması bulunuyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, tek hedeflerinin kırmızı-beyazlı ekibi yeniden Süper Lig’e taşımak olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Bandırmaspor'u 2-0 yenen Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bandırmaspor karşısında iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.


Karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini aktaran Altıparmak şunları kaydetti:


"Biz oyun planımızı kurmuştuk ama rakibin beşli savunmasından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Normal geçen bir karşılaşma oldu. Devre arasında oyuncularımıza kimin ne yapacağı anlattık. İkinci yarı istek, arzu ve fiziksel olarak üstünlüğümüz ortaya çıktı. İkinci yarı mükemmel oynadık diyebilirim. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz oyun şeklini sahaya yansıtarak çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Çünkü karşılaşmayı kazanmayı inanılmaz istediler. Maçın başından sonuna kadar hep beraber mücadele ettiler. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Devre arasına çok istediğimiz ve beklediğimiz bir galibiyeti alarak güzel bir şekilde girdik. Her zaman söylediğim gibi lig ikinci yarı başlıyor. Şimdi sorumluluklar daha fazlalaştı. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. Bu galibiyetle oyuncularımızın kafasındaki 'acabalar' kalkmış oldu. Devre arası transferleri ile daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz. Tek hedefimiz var; Sivasspor’u geldiği yere, Süper Lig’e çıkartmak istiyoruz."





#1. Lig
#Sivasspor
#Mehmet Altıparmak
