1. Lig maçında Fatih Terim sürprizi

Teknik direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında oynanan Sarıyer-Bodrum FK maçını tribünden izledi.
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK ile karşılaştı.
Mücadeleyi takip edenler arasında teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Bir başka teknik direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden izledi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi Sarıyer'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.