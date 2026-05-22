Euroleague Final-Four'da kriz: Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ertelenebilir

16:3022/05/2026, Cuma
Normal sezonda oynanan maçtan kare.
EuroLeague Final Four’da Olympiakos-Fenerbahçe yarı finali öncesi bilet krizi yaşanıyor. EuroLeague cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler alınacak kararlara çevrildi.

THY EuroLeague Final Four’da oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe yarı finali öncesinde organizasyonda büyük bir kriz yaşanıyor. Yunan basınından Gazzetta.gr’nin haberine göre, bazı taraftarların maç biletleri hâlâ kendilerine ulaştırılamadı.

Yaşanan teknik ve organizasyonel aksaklık nedeniyle salon girişlerinde ciddi yoğunluk oluşabileceği belirtilirken, EuroLeague yönetiminin konuyla ilgili acil çözüm arayışında olduğu aktarıldı.

EuroLeague cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler saat 18.00'de oynanacak maç öncesi alınacak kararlara çevrildi.



