Euroleague Final-Four'da kriz: Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ertelenebilir

THY EuroLeague Final Four’da oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe yarı finali öncesinde organizasyonda büyük bir kriz yaşanıyor. Yunan basınından Gazzetta.gr’nin haberine göre, bazı taraftarların maç biletleri hâlâ kendilerine ulaştırılamadı.
Yaşanan teknik ve organizasyonel aksaklık nedeniyle salon girişlerinde ciddi yoğunluk oluşabileceği belirtilirken, EuroLeague yönetiminin konuyla ilgili acil çözüm arayışında olduğu aktarıldı.
EuroLeague cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler saat 18.00'de oynanacak maç öncesi alınacak kararlara çevrildi.