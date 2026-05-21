Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçeli yıldız açıkladı: Sezon sonunda kariyerini noktalıyor

Fenerbahçeli yıldız açıkladı: Sezon sonunda kariyerini noktalıyor

13:0121/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçeli taraftarların ev sevdiği isimlerden olan Nando de Colo kariyerini noktalıyor.
Fenerbahçeli taraftarların ev sevdiği isimlerden olan Nando de Colo kariyerini noktalıyor.

Nando De Colo, parkelere veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında yeniden Fenerbahçe Beko forması giyen Fransız süper yıldız, bu sezonun kariyerinin son dönemi olacağını resmen açıkladı.

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Nando De Colo, profesyonel oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Bir dönem CSKA Moskova ve ASVEL formalarıyla da başarılı olan ancak sarı-lacivertli taraftarların kalbinde çok ayrı bir yere sahip olan 38 yaşındaki efsane, kariyerinin son düzlüğünde olduğunu dile getirdi.

Emeklilik kararı ve Fenerbahçe’ye geri dönüş süreci hakkında konuşan De Colo, İstanbul’un kendisi ve ailesi için anlamını şu sözlerle özetledi:

"Bu, kariyerimin son sezonu olacak. Fenerbahçe'ye gelmek benim için müthiş bir fırsattı. Eşimle bunu konuştuğumda aynı şeyi düşündük ve 'Hadi gidelim' dedik. Fenerbahçe'yle gerçekleştirmek istediğimiz büyük hedefler var. Final Four'da olmak beni harika hissettiriyor. Son ana kadar bunun keyfini çıkarmaya çalışacağım."

#Fenerbahçe
#Nando De Colo
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
80 BİN TL HESAPLARA YATACAK! Emekliye promosyonda yarış kızıştı: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?