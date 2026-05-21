Fenerbahçeli yıldız açıkladı: Sezon sonunda kariyerini noktalıyor

Nando De Colo, parkelere veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında yeniden Fenerbahçe Beko forması giyen Fransız süper yıldız, bu sezonun kariyerinin son dönemi olacağını resmen açıkladı.
Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Nando De Colo, profesyonel oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Bir dönem CSKA Moskova ve ASVEL formalarıyla da başarılı olan ancak sarı-lacivertli taraftarların kalbinde çok ayrı bir yere sahip olan 38 yaşındaki efsane, kariyerinin son düzlüğünde olduğunu dile getirdi.
Emeklilik kararı ve Fenerbahçe’ye geri dönüş süreci hakkında konuşan De Colo, İstanbul’un kendisi ve ailesi için anlamını şu sözlerle özetledi:
"Bu, kariyerimin son sezonu olacak. Fenerbahçe'ye gelmek benim için müthiş bir fırsattı. Eşimle bunu konuştuğumda aynı şeyi düşündük ve 'Hadi gidelim' dedik. Fenerbahçe'yle gerçekleştirmek istediğimiz büyük hedefler var. Final Four'da olmak beni harika hissettiriyor. Son ana kadar bunun keyfini çıkarmaya çalışacağım."