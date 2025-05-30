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F1’de sıradaki durak İspanya

F1’de sıradaki durak İspanya

10:2130/05/2025, Cuma
IHA
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Geçen sezon İspanya'daki yarışı Verstappen kazanmıştı.
Geçen sezon İspanya'daki yarışı Verstappen kazanmıştı.

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 9. yarışı İspanya’da düzenlenecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek.


Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yaptı.


Geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen ile Lando Norris de 2’şer kez kazandı.


İspanya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 79 puan


Takımlar

1 - McLaren: 319 puan

2 - Mercedes: 147 puan

3 - Red Bull: 143 puan

4 - Ferrari: 142 puan

5 - Williams: 54 puan



#Formula 1
#İspanya GP
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