​Fatih Karagümrük Volkan Demirel ile yolarını ayırdı

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sezonu 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük'te flaş bir ayrılık yaşandı.
17 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan ve 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayırdı. İstanbul ekibinin başında toplamda 24 maçta süre alan Demirel, 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
- Volkan Demirel açıkladı
- Volkan Demirel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."