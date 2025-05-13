Fatih Tekke final öncesi üç futbolcuyu işaret etti: 'Özellikle oynamak istiyorlar'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.





Gaziantep'te oynanacak dev mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile takım kaptanı Uğurcan Çakır ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Fatih Tekke'nin açıklamaları:

'Bu finali hayal ediyorduk'

"Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."

'Zor ama onunla başlayacağız'

"Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız."

'Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu!'

"Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu! Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin! Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler."





'Öyle bir hadsizliğim yok!'

"Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor ve kupa bana yardımcı olabilir. İnsanlar bana güvenebilir"





Kaptan Uğurcan Çakır ise şöyle konuştu:

'Şu an kendimi iyi hissediyorum'

"Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur."

'Kupayı alacağız'

"Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, kupayı alacağız."





'Kalecilikte yön vermiş bir isim'

"Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray'ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim."























