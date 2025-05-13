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Fırtına tam kadro

Fırtına tam kadro

16:1713/05/2025, Tuesday
AA
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Fatih Tekke oyunculara son taktikleri verdi.
Fatih Tekke oyunculara son taktikleri verdi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Bordo-mavililer tam kadro Gaziantep'e hareket etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.


Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.


Bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle:


Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan.






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