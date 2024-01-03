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Spor

Fatih Terimli Panathinaikos ilk golünü attı: Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan futbolcu

Fatih Terim yönetiminde Pas Giannina karşısında sahaya çıkan Panathinaikos, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Terimli Panathinaikos maçın 24. dakikasında Fotis Ioannidis'in attığı golle rakibi karşısında öne geçti.

22:56 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mladenovic golden sonra Fatih Terim'in yanına gelerek taktik aldı.
Mladenovic golden sonra Fatih Terim'in yanına gelerek taktik aldı.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına çıktı. Terim yönetimindeki Panathinaikos, Pas Giannina maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Panathinaikos'u ilk yarıda öne geçiren golü, 23 yaşındaki Yunan golcü Fotis Ioannidis attı. Takımının en skorer oyuncularından olan Ioannidis şu ana kadar çıktığı 26 maçta 14 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti.

Mücadelede Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan oyuncu için onlarca mesaj paylaşıldı. Panathinaikos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro.

İşte Fatih Terimli Panathinaikos'un Fotis Ioannidis ile bulduğu gol;



#Panathinaikos
#Fatih Terim
#Yunanistan
14 dakika önce
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