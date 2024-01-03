Fatih Terimli Panathinaikos ilk golünü attı: Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan futbolcu

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına çıktı. Terim yönetimindeki Panathinaikos, Pas Giannina maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Panathinaikos'u ilk yarıda öne geçiren golü, 23 yaşındaki Yunan golcü Fotis Ioannidis attı. Takımının en skorer oyuncularından olan Ioannidis şu ana kadar çıktığı 26 maçta 14 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti.
Mücadelede Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan oyuncu için onlarca mesaj paylaşıldı. Panathinaikos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro.