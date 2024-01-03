Fatih Terimli Panathinaikos ilk golünü attı: Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan futbolcu

Panathinaikos'u ilk yarıda öne geçiren golü, 23 yaşındaki Yunan golcü Fotis Ioannidis attı. Takımının en skorer oyuncularından olan Ioannidis şu ana kadar çıktığı 26 maçta 14 gol atmış 6 da asist yapma başarısı göstermişti.