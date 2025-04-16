Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off’taki rakibi Paris Basketball oldu

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off’taki rakibi Paris Basketball oldu

Haber Merkezi
09:0016/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off’taki rakibi Paris Basketball oldu
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off’taki rakibi Paris Basketball oldu

THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun rakibi, play-in etabında Real Madrid'i deplasmanda 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu.

Paris Basketbol, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Movistar Arena'daki maçın ilk periyodunu 27-22 önde kapattı. Devre arasına 46-36 önde giren Fransa ekibi, üçüncü periyodu da 62-58 üstün bitirdi.


Son periyotta hata yapmayan Paris Basketbol, Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nin play-off etabında Fenerbahçe Beko'yla eşleşti.


Eşleşmenin ilk 2 maçı 22 ve 24 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

#Fenerbahçe Beko
#Euroleague
#Paris Basketball
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu belli oldu! Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor