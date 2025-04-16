Fenerbahçe Beko'nun Euroleague play-off’taki rakibi Paris Basketball oldu

THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun rakibi, play-in etabında Real Madrid'i deplasmanda 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu.
Paris Basketbol, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Movistar Arena'daki maçın ilk periyodunu 27-22 önde kapattı. Devre arasına 46-36 önde giren Fransa ekibi, üçüncü periyodu da 62-58 üstün bitirdi.
Son periyotta hata yapmayan Paris Basketbol, Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nin play-off etabında Fenerbahçe Beko'yla eşleşti.
Eşleşmenin ilk 2 maçı 22 ve 24 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.