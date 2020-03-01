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Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında son kez takımın başında yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başındaki son maçına Trabzonspor'a karşı çıkacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başındaki son maçına Trabzonspor'a karşı çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Ersun Yanal'ın kulübün zor bir döneminde görevi kabul ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "Değerli hocamız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.

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