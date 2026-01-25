Fenerbahçe - Göztepe | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Kadıköy'de oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Archie Brown ve Levent Mercan takımdaki yerlerini alamayacak. Afrika Kupası'nda yer alan En-Nesyri iznini tamamladı ve takıma katıldı.
17' Musaba'nın ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Dorgeles Nene, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.
18' Fenerbahçe gole yaklaştı! Dorgeles Nene'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.
24' Hızlı gelişen atakta Arda Kurtulan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Janderson, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Ederson'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
27' Anthony Musaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dorgeles Nene'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mateusz Lis köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.